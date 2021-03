Auto di ribalta nello scontro, paura per una ragazza

Paura ieri sera a Soleto sulla via per Martano: nei pressi del cimitero una Mercedes guidata da una ragazzo di 27 anni, di Zollino, ha tamponato e fatto ribaltare una Dacia Duster con alla guida una ragazza di 32 anni, di Arnesano. Sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Maglie, le ambulanze del 118 ed una squadra del Nucleo emergenza radio di Soleto. La ragazza è stata trasportata nell'ospedale di Scorrano per accertamenti, ha riportato ferite lievi e per questo è stata dimessa nel corso della nottata. Leggere contusioni per il conducente della Mercedes.