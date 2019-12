Violento scontro in tangenziale: quattro auto coinvolte. Ci sono feriti

Ultimo aggiornamento: 13:46

Scontro in tangenziale, a Lecce , fra quattro auto. L'impatto, avvenuto all'altezza dello svincolo per Castromediano, è stato violento.Il bilancio è di almeno quattro feriti: uno medicato sul posto, uno accompagnato a Scorrano e due trasportati all'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Sul posto, due ambulanze del 118, i carabinieri e un'unità dei vigili del fuoco, il cui intervento si è reso necessario per arginare la perdita di liquidi infiammabili dalle auto distrutte nell'incidente.Rallentamenti al traffico.Aggiornamenti nelle prossime ore.Si tratta del secondo incidente in poche ore, sempre sulla tangenziale. Stamattina un altro sinistro è avvenuto, infatti, all'altezza dello svincolo per la zona industriale del capoluogo.