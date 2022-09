Fuori strada con l'auto, che poi prende fuoco: vivi per miracolo in un incidente da film

L’auto vola fuori dalla carreggiata, si ribalta e si incendia. Paura, all’alba, per quattro ragazzi del posto. L’incidente è avvenuto intorno alle 6 sulla strada statale 274 che collega Gallipoli a Santa Maria di Leuca, all’altezza del territorio di Salve, tra le uscite per Salve e Salve-Torre Pali. I quattro viaggiavano a bordo di una fiat Punto quando il conducente, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo finendo oltre la barriera di protezione della carreggiata. L’utilitaria si è ribaltata prima di atterrare in una campagna limitrofa. Dopo l’impatto al suolo ha preso fuoco.

Subito giù dalla vettura: salvi per miracolo

I ragazzi, due uomini e due donne, hanno avuto la prontezza di uscire subito dall’abitacolo evitando peggiori conseguenze. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione per i primi rilievi di rito, i vigili del fuoco del distaccamento di Tricase e i sanitari del 118 che hanno soccorso i ragazzi. L’area è stata portata in sicurezza dai caschi rossi e le fiamme spente dal loro pronto intervento. Due ragazzi sono stati trasferiti presso l’ospedale di Casarano, altri due al Cardinal Panico di Tricase. Nessuno di loro è mai stato in pericolo di vita e sono tutti coscienti. Cresce così il numero di incidenti sulle strade del Salento, fortunatamente questo non si aggiunge alla lunga lista dei mortali che hanno tristemente riempito le cronache estive.