L'auto esce fuori strada: in due finiscono in ospedale

Grave incidente poco prima delle 18 a Salice Salentino. Una Fiat Punto con a bordo due giovani è finita fuori strada per cause ancora in fase di accertamento, sulla via che da Veglie conduce a Salice Salentino. Ad avere la peggio la donna che era a bordo, S.C., 22enne di Guagnano, trasportata in codice rosso presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce. A guidare l’auto un ragazzo, C.D., di Veglie. Sul posto, oltre all’ambulanza, anche i carabinieri per i rilievi. © RIPRODUZIONE RISERVATA