Impatto fra due auto lungo la provinciale: paura per un pensionato e una giovane donna

Scontro frontale fra due auto sulla provinciale Carmiano-Novoli, nel Salento, poco dopo le 9. Ferite lievi per il pensionato a bordo della Fiat Punto. Illesa ma sotto shock la giovane conducente della Fiat 500. Auto fortemente danneggiate.



Sul posto l'ambulanza del 118, carabinieri e la polizia locale. Dai primi rilievi effettuati dalle forze dell'ordine, fra le cause dell'impatto potrebbe esserci la cattiva visuale in strada per via del sole o una svolta a sinistra della Punto che da Novoli si recava a Carmiano, mentre sopraggiungeva dalla direzione opposta la 500 guidata dalla donna.



