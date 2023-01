Incidente sulla provinciale: due auto si scontrano, grave un 53enne

Scontro tra auto in serata sulla provinciale 350, grave un 53enne. Il conducente di una Fiat Panda, un 53enne originario di Ugento, ha impattato con un altra macchina che da Ugento viaggiava in direzione Racale ai, a bordo della quale viaggiavano alcuni ragazzi. Il 53enne - che stava facendo ritorno ad Ugento - ha avuto la peggio nell'impatto avvenuto nei pressi del supermercato Eurospin, alle porte della cittadina. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento.

La corsa in ospedale e il ricovero d'urgenza

Soccorso dai sanitari del 118, l'uomo è stato condotto in codice rosso al "Ferrari" di Casarano dove sarà sottoposto al test alcolemico e al'esame tossicologico. Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Ugento e una pattuglia della De Iaco Security che ha controllato il traffico. Ignote al momento le cause dell'impatto anche se, dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe che l'uomo alla guida della Fiat avesse già perso il controllo dell'auto molti metri prima dell'impatto.