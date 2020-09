Ultimo aggiornamento: 15:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incidente stradale lungo la provinciale che collega Lecce a Lequile, all'altezza dello svincolo per l'ospedale del capoluogo, il "Vito Fazzi". Per cause ancora in corso di accertamento un'auto e un furgoncino si sono scontrati frontalmente. La strada è bloccata e ci sono due persone ferite.Sul posto le ambulanze del 118 e i vigili urbani di Lecce.Aggiornamenti a breve.