Furgoncino travolge il camion degli operai al lavoro: si salvano lanciandosi nella vicina campagna

Il mezzo degli operai Alba service era parcheggiato sul ciglio della strada, dove i dipendenti della società provinciale si erano messi al lavoro, quando hanno visto arrivare un furgonico e, per salvarsi, si sono gettati nella vicina campagna. Il furgoncino - erano circa le 9 di questa mattina - trasportava mozzarelle e ha letteralmente travolto il mezzo in sosta. Una tragedia sfiorata: inevitabile, infatti, il pensiero a Galatone e alla strage che, solo pochi mesi fa, ha strappato la vita di cinque persone, cinque lavoratori, in un incidente avvenuto con la stessa dinamica di quello di oggi. L'impatto, stavolta - lungo la provinciale che da Caprarica conduce a Lizzanello, sempre nel Salento - non ha fatto vittime.

Sul posto sono subito arrivate le ambulanze del 118 - che hanno fornito assistenza agli operai sotto choc -, i vigili urbani e i carabinieri. Aggiornamenti nelle prossime ore.

