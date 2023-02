Incidente sulla Provinciale, l'auto precipita nella scarpata: quattro persone ferite

L'auto sfonda il guardrail e gli occupanti precipitano da un'altezza di almeno sette metri. Poteva trasformarsi in tragedia l'incidente accaduto nella tarda serata di ieri ad Aquarica-Presicce, lungo la strada che conduce a Lido Marini, all'altezza dei tornanti che immettono in paese.

Quattro feriti

Una famiglia milanese di quattro persone è finita in ospedale fortunatamente in condizioni non gravi: per la dinamica dello schianto, sarebbe potuta andare molto peggio.

La dinamica

L'auto stava percorrendo la provinciale quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha sfondato il guardrail ed è andata a finire nel dirupo a lato della carreggiata, quasi sfiorando la chiesetta della Madonna Addolorata. Ad allertare i soccorsi sono state altre persone di passaggio. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Tricase, che hanno dapprima dovuto individuare il percorso idoneo per i soccorsi e poi estrarre dalla vettura uno degli occupanti, che era seduto al lato passeggero e che è stato trasferito sull'ambulanza del 118 su una barella spinale. I pompieri hanno poi messo in sicurezza l'auto, che era alimentata a gas.

Gli occupanti della vettura sono stati accompagnati in ospedale: tre di loro in codice giallo, uno in codice verde. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della stazione di Presicce-Acquarica.