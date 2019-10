Schianto tra auto e moto sulla via del mare: feriti in quattro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E di quattro feriti, di cui due trasportati d'urgenza al Vito Fazzi diin codice rosso, e altri due trasferiti al San Giuseppe di Copertino il bilancio di un gravissimo incidente stradale avvenuto tra le 11.30 e le 11.45, sulla strada provinciale che dalla città jonica diconduce alla frazione di Torre Lapillo.Purtroppo l'ennesimo schianto lungo un’arteria della costa jonico salentina nord.A scontrarsi per cause che sono in corso di accertamento un’auto e una moto: ad avere la peggio di due motociclisti che stando alle prime notizie hanno riportato le ferite più gravi.Sul posto sono intervenute allertate dagli automobilisti di passaggio quattro autoambulanze del 118 e i Carabinieri di Campi Salentina.ALTRI AGGIORNAMENTI A BREVE