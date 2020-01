Auto contro il palo della luce: salta la corrente elettrica nel quartiere

Spaventoso schianto ieri sera a Villa Baldassarri, frazione di Guagnano. È successo intorno alle 22, a pochi metri dall’ingresso del paese. Un uomo alla guida di una Citroen C3 bianca improvvisamente avrebbe perso il controllo dell’auto su cui viaggiava andando a sbattere contro un palo dell’illuminazione pubblica. L’urto, violentissimo, ha letteralmente sradicato il palo che è finito riverso sull’asfalto, fortunatamente senza provocare danni ulteriori. Immediatamente soccorso da residenti e passanti, l’uomo non avrebbe ripotato conseguenze. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. In seguito allo schianto, si è interrotta l’illuminazione pubblica su una larga parte del paese, rimasto, per questo, completamente al buio. Ieri mattina, a pochi metri di distanza, un altro incidente: auto contro moto, sulla rotatoria che conduce a Guagnano. Ferito il conducente della moto, trasportato in ospedale dal 118: per fortuna, anche per lui, nulla di grave. Ultimo aggiornamento: 08:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA