Schianto all'alba contro un albero: muore 21 anni

Aveva solo 21 anni, ed era di Lecce , l’ultima vittima della strada nel Salento , questo il nome del ragazzo, era alla guida della sua Citroen C1 quando, per cause ancora in corso di accertamento, alle 4.30 di questa mattina, all’altezza di una curva sulla Otranto - Torre dell’Orso, in zona Laghi Alimini, ha perso il controllo dell’autovettura uscendo fuori strada ed andando a sbattere contro un albero. Un impatto violentissimo che ha provocato al giovane gravi ferite in tutto il corpo. Allertati da alcuni automobilisti di passaggio sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i carabinieri di Maglie. Per il giovane però non c’è stato nulla da fare. È deceduto in ambulanza durante la corsa verso il nosocomio di Scorrano. Il suo cuore ha cessato di battere poco dopo le 5.