Pauroso incidente in mattinata sulla provinciale che collega Lecce a Novoli. A causa di un violento tamponamento, all'altezza dello svincolo per la Tangenziale, una Fiat Punto si è ribaltata al centro della carreggiata. L'occupante è stato soccorso, le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto anche i vigili del fuoco intervenuti a rimuovere il mezzo ripristinando la viabilità e domare il fuoco che si era sviluppato nel motore.