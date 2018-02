Si schianta con l'auto, grave 42enne: positivo all'alcol test

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incidente nella notte a Torre Suda, marina di Racale, lungo la strada comunale Occhio chiuso. Un 42enne residente a Taviano ha perso il controllo dell'auto, una Mercedes classe A di colore grigio, che si è parzialmente ribaltata ed è andata a finire in un fondo agricolo adiacente alla strada.L'uomo, di nazionalità peruviana, è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e poi trasportato d'urgenza all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove si trova tutt'ora in Rianimazione in gravi condizioni.I carabinieri di Racale, giunti sul posto, hanno effettuato i rilievi per comprendere la dinamica dello schianto, anche se sembra escluso il coinvolgimento di altri veicoli. Una volta in ospedale, all’uomo sono stati fatti gli esami del sangue per capire se fosse sotto effetto di alcol o sostanza stupefacenti. L’esito degli esami è stato positivo, così l’auto è stata sequestrata ai fini della confisca.