Schianto al ritorno dopo una notte di allegria: muore una donna di 27 anni, grave il giovane che era con lei in auto

E’ di un morto e di un ferito grave il bilancio dell’ennesimo incidente stradale avvenuto sulle strade del Salento. A perdere la vita una 27enne di Noha (Galatina), Valentina Magliocca, che si trovava a bordo di una Fiat Punto in compagnia del suo fidanzato, ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Vito Fazzi di Lecce.L’incidente è avvenuto alle 6,30, nei pressi del cimitero di Aradeo: i due pare che stessero facendo rientro a casa dopo una serata trascorsa in allegria e spensieratezza. Per cause ancora da accertare, la Punto è finita fuori strada. A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio. La macchina dei soccorsi è scattata subito dopo l’impatto ma non è servita a salvare la vita alla giovane che, secondo le prime informazioni, sarebbe morta sul colpo.Sul posto oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti i carabinieri della locale stazione per effettuare i rilievi e risalire all’esatta dinamica del sinistro.