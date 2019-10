La passeggiata si trasforma in tragedia: coppia di anziani travolta da un'auto in centro

Ultimo aggiornamento: 10:36

Passeggiavano tranquilli nel centro del paese, a Nardò , in provincia di Lecce , quando un'auto - una Peugeot guidata da una donna del posto - li ha travolti, sbalzandoli di alcuni metri sull'asfalto. E' avvenuto ieri sera, lungo Corso Italia, a Nardò, all'ora di cena.Erano infatti circa le 20 quando l'auto, per cause in corso di accertamento, ha travolto la coppia di anziani, immediatamente soccorsi da una pattuglia della Polizia municipale e da un'ambulanza del 118 chiamata dai passanti. L’uomo ha riportato diverse ferite al capo ed è stato necessario il suo trasporto presso l'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce. Per la donna, solo alcune escoriazioni alle braccia e alle gambe.