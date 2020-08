Perdono il controllo della moto lungo la “strada dei lidi”: gravi due 18enni

Ultimo aggiornamento: 09:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grave incidente stradale questa notte, intorno alle 2.30 sulla trafficata Via dei Bacini, strada provinciale, meglio conosciuta come strada dei lidi, che collega Porto Cesareo alla frazione di Torre Lapillo, nel Salento . A rimanere feriti in maniera seria sono stati due giovani diciottenni di Guagnano e Salice, che a bordo di una moto sono usciti fuori strada.Sul posto allertati da alcuni automobilisti di passaggio sono intervenuti sia i carabinieri del Norm della Compagnia di Campi Salentina sia medici e sanitari del 118. Uno dei due giovani è stato ricoverato all'ospedale Vito Fazzi di Lecce ed è in prognosi riservata. Anche l'amico è stato accompagnato al nosocomio leccese, in codice rosso.Aggiornamenti nelle prossime ore.