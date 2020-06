Incidente in moto, paura per lo speaker radiofonico Fernando Proce

Ultimo aggiornamento: 26 Giugno, 00:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RACALE - Attimi di paura a Racale per, 54enne noto conduttore radiofonico, attualmente in forza a R101, e cantante.Intorno alle 17, all'altezza di un incrocio, l'Harley Davidson guidata dallo speaker, originario proprio di Racale, per circostanze da chiarire, è entrata in collisione con un'utilitaria a bordo della quale si trovavano un giovane del posto insieme alla propria fidanzata.Proce, dopo l'impatto, è stato immediatamente soccorso da alcuni passanti e in seguito assistito dal personale sanitario del 118. Trasportato presso l'ospedale Sacro Cuore di Gallipoli è stato sottoposto agli accertamenti del caso e dimesso qualche ora più tardi: se la caverà con qualche contusione, escoriazioni varie e 5 giorni di prognosi.«Devo ringraziare tutti coloro che mi hanno soccorso - dice sereno Proce - il personale medico e sanitario che mi ha curato e chi ha voluto esprimermi la propria vicinanza. Sono stati tutti meravigliosi. Fortunatamente sto bene».