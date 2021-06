In moto si schianta sulla Provinciale: 28enne in prognosi riservata

Drammatico incidente sulla Galatina-Galatone: un 28enne alla guida di una Yamaha si è schiantato contro un muro ed è poi caduto rovinosamente sull'asfalto. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe coinvolta nella dinamica anche un'auto e non è escluso che l'incidente sia avvenuto dopo una manovra di sorpasso con il giovane che potrebbe aver perso il controllo del mezzo. Il motociclista coinvolto è un 28enne di Galatina - M.L., le sue iniziali - ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Il giovane è ricoverato in prognosi riservata, ma secondo le prime notizie non sarebbe, per fortuna, in pericolo di vita.

I primi soccorsi

Il centauro, dopo l'incidente, è stato soccorso dai sanitari del 118, che l’hanno trasportato d’urgenza all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce in codice rosso. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri della stazione di Galatone per eseguire i rilievi del caso. Il conducente dell'auto - un'Audi - è stato sottoposto a test anti-alcol e anti-droga