Perde il controllo della moto e va a sbattere: muore a 38 anni

Un'altra tragedia della strada con una giovane vittima nel Salento. Un motociclista è morto la notte scorsa, poco dopo l'una, nella zona industriale di Soleto. Si tratta di Michele Mancarella Pinto, 38 anni, di Lecce.

Lo schianto in moto sulla rotatoria

Ha perso il controllo della sua moto, uno scooter Yamaha 600, per cause in corso di accertamento, andando a schiantarsi contro una rotatoria. A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Trasportato in ospedale, al Fazzi di Lecce, è deceduto poco dopo a causa di traumi e fratture multiple. Michele era sposato e aveva un figlio di 4 anni. Per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri.