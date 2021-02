Impatto violento contro l'auto in panne sulla statale: grave un motociclista di Lecce

Con la sua moto è andato a sbattere contro un'auto in panne ferma su una delle corsie della statale 101 Lecce-Gallipoli, in direzione della Città Bella, all'altezza dello svincolo per Lequile. E' grave un motociclista 42enne di Lecce, vittima di un incidente stradale. Immediatamente soccorso da una ambulanza del 118, i sanitari hanno provveduto a trasportarlo all'ospedale Vito Fazzi di Lecce in codice rosso: le sue condizioni sono gravi.

La strada statale 101 “Salentina” è provvisoriamente chiusa in direzione Gallipoli. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. Il personale Anas è intervenuto per ripristinare la transitabilità appena possibile. Sul posto gli agenti della Polizia stradale di Maglie.

Ultimo aggiornamento: 13:37

