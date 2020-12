Per motivi ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della moto e il casco è volato via. Vivo per miracolo e ferito solo lievemente un motociclista salentino protagonosta, questa mattina, di un incidente avvenuto lungo la statale 7 ter che collega il capoluogo della provincia, Lecce, con Campi salentina.

Sul posto la Polizia municipale per i rilievi del caso.

