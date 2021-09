Moto contro camion dei rifiuti: paura a Lecce

Attimi di paura nel pomeriggio di oggi a Lecce, dove una moto è entrata in collisione con un camion dei rifiuti facendo temere il peggio. L'incidente su è verificato in viale Della Repubblica, all'incrocio con via vecchia Surbo. La moto è andata a incagliarsi sotto il mezzo pesante appartenente alla società Monteco, che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti nel capoluogo salentino. Fotunatamente, nonostante la scena impressionante che si è parata davanti ai passanti, il moticiista ha rimediato solo ferite lievi ed è stato medicato sul posto dal personale del 118 intervenuto.