Scontro tra auto: muore in ospedale dopo l'intervento

Muore a poche ore dall'incidente sulla Soleto-Galatina. La vittima è Roberto Castrignanò, 59 anni di Collepasso. Alla guida di un'auto, alle 21 di ieri, l'uomo si è scontrato con un altro mezzo a poca distanza dall'impianto Colacem. Castrignanò era arrivato in ospedale a Scorrano in condizioni non particolarmente gravi. Poi l'uomo è stato sottoposto a un intervento chirurgico, ma non ce l'ha fatta. Praticamente illeso l'altro conducente.