Schianto all'alba: Manuel muore a 19 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragedia questa mattina all'alba sulla strada provinciale che collega Gallipoli a Sannicola.Un giovane del posto, Manuel Toska, di 19 anni, si è schiantato mentre era a bordo della sua Alfa 147. L'impatto è avvenuto intorno alle 6 di questa mattina, probabilmente a causa di un dosso che ha fatto perdere al ragazzo il controllo del mezzo. All'altezza della frazione di Chiesanuova, poco lontano dal supermercato in cui lavorava, l'auto è uscita fuori strada andando violentemente a sbattere e per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Manuel era molto conosciuto in paese, dove viveva con la sua famiglia di origini albanesi.