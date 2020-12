Moto contro auto, muore a 36 anni: due anni fa era sfuggito a un agguato

Incidente mortale poco fa a Monteroni. La vittima è Alessio Spedicato, 36enne di Arnesano. L'uomo era a bordo della sua motocicletta quando per cause ancora da accertare è entrato in collisione con una Fiat Punto che transitava nell'abitato, in via Monsignor Politi, una traversa di via Trieste. Lo schianto è stato violentissimo e per il moticiclista non c'è stato nulla da fare.

APPROFONDIMENTI LECCE Monteroni, incidente mortale nell'abitato: morto un 36enne

In passato, nel 2009, Spedicato era sfuggito a un agguato di fronte a un bar del suo paese, in cui gli vennero esplosi 7 colpi di pistola che lo colpirono alle gambe.

Ultimo aggiornamento: 18:58

