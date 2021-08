Auto contro scooter, incidente mortale a Martano

MARTANO - Incidente mortale a Martano oggi pomeriggio. Un'auto ha travolto uno scooter con a bordo un uomo e lo schianto gli è stato fatale. La vittima è un leccese di 54 anni, Massimiliano Gargiulo. Mentre il conducente dell'auto, una Peugeot 107, è un 30enne di Caprarica, G.C.

La dinamica

Lo scontro è avvenuto a un incrocio semaforizzato nel cuore del paese. Immediati i soccorsi che hanno tentato per oltre 20 minuti di rianimare l'uomo ma purtroppo senza successo. Secondo i testimoni uno dei mezzi era in fase di sorpasso e non si sarebbe accorto dell'altro che svoltava, ma su quanto accaduto faranno luce i rilievi dei carabinieri. Quello avvenuto nel pomeriggio è il terzo incidente mortale avvenuto in pochi giorni sulle strade del Salento. E il secondo della giornata di oggi.

