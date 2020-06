Luna, morta a 15 anni: sarà vestita da ballerina al funerale. Il padre bloccato in Marocco, Farnesina al lavoro per farlo tornare

Frequentava il liceo classico "Palmieri" con profitto, Luna Benedetto, la 15enne morta sul colpo ieri sera a Lecce, quando lo scooter a bordo del quale viaggiava è stato travolto da un'auto a poca distanza dallo stadio. Era un'ottima studentessa, Luna. Ma se avesse dovuto immaginare il suo futuro, lo vedeva sulle punte: la sua più grande passione era la danza.

E anche qui, il suo impegno e la sua dedizione le permettevano di brillare: frequentava la scuola di ballo del Balletto del Sud di Fredy Franzutti. E il coreografo questa mattina, saputa la terribile notizia, ha lasciato un breve messaggio di cordoglio sui social, definendo Luna "un angelo sulle punte".

Per questo, la famiglia - Luna lascia una sorella gemella e due fratelli - ha deciso di farle un regalo per l'ultimo saluto: la piccola Luna sarà vestita da ballerina per il suo ultimo viaggio. Un viaggio, purtroppo, senza ritorno.



Non si conosce ancora la data del funerale della ragazzina sfortunata: ieri sera era uscita con un coetaneo - E.C., ora ricoverato in gravi condizioni in Rianimazione al "Fazzi" - per prendere delle pizze da mangiare poi insieme a casa. Non ha fatto più ritorno: il suo corpo ha fatto un volo di diversi metri ed è stato sbalzato con violenza sull'asfalto. Vani i soccorsi.

Tragedia nella tragedia: il padre di Luna, l'avvocato Massimo Benedetto, si trova da mesi bloccato in Marocco. ​Era lì, per motivi di lavoro, da prima del lockdown. E in queste ore la Farnesina è al lavoro per sbloccare il suo rientro in Italia al più presto, in modo che almeno l'uomo possa partecipare al funerale.

E la sorte, con la famiglia Benedetto, è stata davvero beffarda: il padre di Luna è stato legale di parte civile della famiglia di Albino Saracino, 60 anni, ucciso da un pirata della strada. Benedetto rappresentò i Saracino nel processo che, un mese fa, ha condannato a 14 anni il cittadino di nazionalità bulgara Marin Traykon, 38 anni, che investì e uccise Albino Saracino l'11 dicembre del 2017, mentre l'uomo accompagnava il figlio a scuola in scooter.

Ultimo aggiornamento: 11:55

