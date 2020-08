Giacomo, dall'oratorio all'università. L'addio degli amici: «Riposa in pace, ci mancherai»

Ultimo aggiornamento: 13:56

Era un ragazzo come tanti Giacomo. Bello, solare, sorridente, buono, con la passione per il calcetto, una famiglia solida pronta a sostenerlo in ogni momento, una ragazza con la quale aveva rotto da poco, e uno stuolo di amici con i quali, dopo le ultime fatiche estive per gli esami all'Università e qualche lavoretto, non perdeva occasione di incontrare per una giornata al mare o una serata in qualche locale.E proprio dopo una serata passata insieme agli amici per festeggiare il Ferragosto, rientrando a casa, Giacomo ha perso la vita. Dopo l' incidente, sentendo il suono incessante delle sirene, alcuni amici che occupavano le abitazioni poco distanti dal luogo dell'impatto, sono corsi a vedere cosa fosse accaduto. L'auto di Giacomo era lì, vuota. Era chiaro che quello che non avrebbero mai voluto che accadesse era purtroppo successo.Il tam tam di telefonate e messaggi tra gli amici: «Giacomo ha avuto un incidente». La corsa verso l'ospedale. Le auto degli amici nel parcheggio del nosocomio di Scorrano. La vita di Giacomo appesa ad un filo. Sottilissimo. E che con le prime luci del mattino si è spezzato. Così come la sua giovane vita. Per sempre.«La vita è una maestra severa, a volte cattiva, perfino crudele: quando non siamo attenti alle sue lezioni, ci prende a schiaffi per farcele imparare. Questa notte ne abbiamo appresa una, nella maniera più dolorosa possibile. Oggi vola in cielo un ragazzo come noi: uno di quelli del Raphael, del Convitto, del Barrito. Un ragazzo sempre sorridente, un simpaticone, con quel tono di voce inimitabile. Giacomo lascia una famiglia per bene e tanti (ma tanti) amici che sono stati fino all'ultimo istante ad attendere la triste notizia. Lo spiazzo dell'ospedale di Scorrano, pieno di tuoi amici prima a pregare per te e poi a versare fiumi di lacrime amare, rimarrà tristemente per sempre nella mia mente. Riposa in pace amico mio».È l'ultimo saluto, straziante, e carico di affetto fraterno, che il consigliere comunale di Lecce, Giorgio Pala, rivolge all'amico di sempre, Giacomo. Un saluto che affida ai social, e che si unisce alle decine di post che scrivono altri amici del 21enne e dei suoi genitori. E proprio a loro, un'amica di famiglia, rivolge un ultimo pensiero. «Non ci sono parole per alleviare il vostro dolore, nulla da dire che vi consoli - si legge in un post -, ho il cuore spezzato».E poi ancora, affidato alle pagine di un social, l'unica via in quest'era digitale per stringersi intorno a due genitori affranti dal dolore più profondo, un altro messaggio racchiude, in poche parole, quel che resta e resterà per sempre nel ricordo di una famiglia distrutta. «Tragedia immane, tristezza infinita», si legge.Ed è quello che prova il cuore di una mamma, quando si rende conto, purtroppo, di aver perso una parte di sé. Quella più bella, quella migliore. Nulla sarà più come prima. Ci sarà solo una vita da vivere, nella gioia del ricordo di ciò che è stato e nel dolore di un domani che non ci sarà mai più.