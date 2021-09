L'auto finisce contro un palo: muore la madre del conducente

Si è spenta nell'ospedale di Lecce Giuseppa Manca, 83enne di Monteroni.

La donna era rimasta gravemente ferita nell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri a Lecce, all'ingresso della Statale 613.

L'incidente alla stazione di servizio

La donna si trovava a bordo della Opel Astra condotta dal figlio 47enne quando il mezzo, per cause da accertare, è andato a sbattere violentemente contro un palo. Entrambi sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale ma, dopo molte ore di tentativi di rianimarla, la donna è spirata.

Sul posto, oltre all'ambulanza, anche gli agenti di polizia locale.