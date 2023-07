Sono tre gli indagati per l'incidente stradale dello scorso 19 giugno in cui perse la vita la 32enne di Copertino, Chiara Durante. L'ipotesi di reato a carico del compagno della donna deceduta, di R.G. autista della mietitrebbiatrice e di R.F. un 20enne del posto, è di omicidio stradale. Al 39enne D.D.M, difeso dall'avvocato Luigi Corvaglia, la Pm Simona Rizzo, ha contestato anche la guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. Il pubblico ministero ha disposto inoltre il sequestro dei cellulari dei tre indagati, e conferito incarico al consulente tecnico Silverio Greco di effettuare il 28 luglio prossimo degli accertamenti non ripetibili sui dispositivi. Verifiche finalizzate a ricostruire il comportamento degli indagati, durante e subito dopo il sinistro stradale, nonché all'integrazione di accertamenti volti a ricostruire l'incidente stesso.

APPROFONDIMENTI LECCE Incidente mortale sulla Copertino-Galatina: la vittima aspettava un figlio. Forse coinvolta una terza auto LECCE Palloncini bianchi e commozione al funerale di Chiara Durante, morta dopo lo scontro con una trebbiatrice

I fatti

Si rafforzano quindi le indagini degli inquirenti, che dopo aver eseguito i rilievi planimetrici sul luogo dell'incidente e ascoltato alcuni testimoni, puntano a far luce sull'eventuale presenza di un terzo mezzo rimasto coinvolto nel sinistro sulla provinciale Copertino Galatina, che è costato la vita a Chiara Durante. La vittima era incinta di poche settimane. Secondo quanto ricostruito dai militari, guidati dal tenente Domenico Margiotta, il tragico impatto tra l'Alfa Romeo 159 e il mezzo agricolo si è verificato all'altezza della zona industriale, tratto stradale già in passato teatro di altri gravi sinistri. La coppia in auto percorreva la provinciale da Galatina in direzione Copertino, dopo aver partecipato ad una messa funebre a Collemeto. La sfortunata ragazza era seduta sul lato passeggero della Alfa Romeo 159, condotta dal marito, e a seguito del violento impatto frontale tra l'auto e una mietitrebbiatrice, è deceduta sul colpo. Da subito però la dinamica dello scontro tra i due mezzi non ha convinto gli investigatori, che hanno allargato le ricerche anche attraverso la visione di alcune telecamere poste sull'arteria stradale. Ora, a distanza di un mese dallo scontro mortale, le indagini proseguono e gli indagati sono tre. Dagli accertamenti disposti dalla Procura gli inquirenti sperano di poter ottenere elementi utili a chiudere il cerchio sulla reale dinamica dell'impatto. La famiglia della vittima seguirà l'evolversi della verifica tecnica attraverso l'avvocato Laura Alemanno e l'ingegnere informatico Luigina Quarta.

A.Taf.

© RIPRODUZIONE RISERVATA