Schianto sulla Gallipoli-Leuca: Elisa muore a 19 anni. Tornava da una serata con gli amici

Tornava da una serata con gli amici, Elisa De Lorenzis, la diciannovenne di Racale morta nella notte in un incidente stradale sulla strada statale 274 che collega Gallipoli - Leuca. La ragazza si trovava in una Ford C - Max con altri amici tutti del suo paese e tornavano da un'uscita in zona quando, per cause ancora da chiarire, l'auto non ha retto la strada sul curvone all'altezza di Baia Verde andando a schiantarsi.

