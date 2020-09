Mortale sulla 7/Ter, autocarro travolge un'Ape

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ennesimo tragico scontro sulla strada statale 7/Ter salentina. A perdere la vita, a seguito di uno scontro che ha coinvolto una moto-ape ed un autocarro in transito sul tratto di quella lunga e pericolosa arteria che da Campi conduce a Guagnano, è stato un agricoltore di Squinzano , Francesco Elia pensionato di 70 anni.Sul posto immediatamente allertati dagli automobilisti di passaggio, testimoni di quest'ennesima morte avvenuta sul ciglio di una strada molto trafficata e già in passato causa di sinistri mortali, sono intervenuti prima i sanitari del 118 poi a seguire i Carabinieri della Compagnia di Campi Salentina e gli agenti della Polizia Locale della stessa città del Nord Salento. Proprio le forze dell'ordine intervenute sul luogo dello schianto mortale, si stanno occupando sia di effettuare i rilievi del caso sia di stabilire l'esatta dinamica dei fatti. Da una prima sommaria ricostruzione parrebbe che l'ape con alla guida l'anziano squinzanese, immettendosi sulla strada statale, sia stata colpita in pieno dal autocarro.