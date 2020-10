In due sul monopattino elettrico, schianto all'incrocio: primo incidente (annunciato) in città

Una è caduta sull’asfalto in mezzo alla strada, l’altra è finita sul cofano dell’automobile. Viaggiavano in due a bordo di un monopattino elettrico le ragazze che ieri sera sono rimaste coinvolte in un sinistro stradale alla periferia di Lecce. Il primo incidente registrato dall’arrivo in città dei veicoli elettrici in sharing, utilizzati spesso e volentieri in barba alle regole e al buon senso.



Lo scontro è avvenuto mercoledì all’incrocio tra via Siracusa e via Agrigento. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai vigili, intervenuti sul posto, le due ragazze che viaggiavano sul monopattino (comportamento vietato dal Codice della strada) non si sarebbero fermate ad uno stop, finendo così per scontrarsi con l’automobile che in quel momento stava transitando sulla strada. Le due giovani hanno riportato solo qualche ferita e sono state subito trasportate all’ospedale Vito Fazzi per accertamenti.



«Secondo quanto riportano gli agenti, le due ragazze non hanno rispettato il segnale di stop presente all’incrocio e questo ha provocato l’impatto con l’automobile – spiega l’assessore alla Polizia locale Sergio Signore -. La ragazza alla guida del monopattino è finita sul cofano dell’autovettura riportando per fortuna solo qualche ferita. Anche l’altra ragazza sta bene. Serve una maggiore responsabilità da parte di chi usa questi mezzi che sono una alternativa valida per gli spostamenti cittadini ma devono essere usati sempre nel rispetto delle regole e delle norme del Codice della strada. Come tutti i veicoli. Che si tratti di automobili, scooter, biciclette o monopattini. Tutti gli utenti devono prestare attenzione».



E sul fronte sicurezza l’opposizione attacca: «Incidenti di questo tipo accadono perché l’amministrazione comunale non si è impegnata ad aprire un tavolo di discussione con la Polizia locale per la stesura di un regolamento ad hoc per i monopattini – afferma il consigliere Roberto Giordano Anguilla di Fratelli d’Italia -. Non si può superare il problema affermando che per i monopattini valgono le stesse regole delle bici. Il monopattino è una cosa diversa dalla biciletta che è strutturalmente diversa. Serve un regolamento e la Polizia locale deve essere interpellata perché anche gli agenti sono stati colti impreparati dall’arrivo di questi mezzi il cui impatto è stato fortissimo in città, e i numeri lo confermano, ma ci si è trovati impreparati. C'è stata irresponsabilità da parte del Comune».

Ultimo aggiornamento: 22:24

