Militari morti nell'incidente stradale in Toscana: oggi i funerali. Indagini sulla dinamica: impatto frontale

Le salme di Riccardo Latino e Francesco Antonio Guglielmucci, i due militari dell'Aeronautica morti mercoledì mattina in un incidente stradale sulla provinciale del Pollino a Grosseto, sono rientrate ieri sera all'aeroporto di Gioia del Colle (Bari) con un volo militare partito dall'aeroporto "Baccarini" di Grosseto. E oggi alle 17 a Matino, nella chiesa del Sacro cuore, si svolgeranno i funerali dello sfortunato aviatore. Un ultimo struggente saluto con lo sguardo rivolto al cielo, dove Riccardo era arrivato a volare.

Il nullaosta al trasferimento delle salme, è arrivato ieri da parte del magistrato che segue l'inchiesta. Entrambi i militari deceduti erano in servizio al 36° Stormo di Gioia del Colle e si trovavano a Grosseto per effettuare dei corsi di addestramento.

La ricostruzione

Sulla dinamica dell'incidente proseguono intanto le indagini delle squadre di soccorso e della polizia stradale. Gli agenti che hanno effettuato i rilievi hanno utilizzato anche un particolare sistema top crash di ricostruzione in 3d e delle immagini riprese dal drone per ricostruire cosa è accaduto.

I militari coinvolti nell'incidente avvenuto intorno alle 8.40 di mercoledì scorso, alloggiavano negli alloggi di Marina di Grosseto dove c'è il circolo ufficiali della base del Quarto Stormo. Da quanto emerso nelle prime ricostruzioni delle forze dell'ordine, sembra che Latino, che era da solo in auto, stesse tornando verso Marina di Grosseto per recuperare qualcosa nel suo alloggio. In direzione opposta pare viaggiassero i colleghi che invece si stavano recando sul posto di lavoro. L'impatto sarebbe avvenuto frontalmente. Uno scontro violento in cui i due conducenti dei veicoli, Latino e Guglielmucci, hanno perso la vita. Tra le ipotesi, una delle due auto avrebbe invaso la corsia opposta provocando lo scontro. I quattro passeggeri dell'auto guidata dal militare lucano sono rimasti gravemente feriti. In tre, sono stati poi trasportati d'urgenza in elisoccorso in ospedale a Siena, dove sono tutt'ora ricoverati. Le loro condizioni restano complesse ma stabili. I feriti sono stati sottoposti a delicati interventi chirurgici e i sanitari prima di sciogliere la prognosi attenderanno ancora 24 ore. Il quarto ferito, il meno grave, invece è monitorato in ospedale a Grosseto.

Tutti i militari coinvolti nel sinistro stradale, come confermato dall'Aeronautica Militare, sono appartenenti al 36° Stormo Caccia dell'Aeronautica Militare con base a Gioia del Colle, ed erano arrivati in Toscana per una missione nella base di Grosseto nei giorni scorsi.

L'improvviso quanto drammatico incidente ha poi travolto tutto, strappando alla vita due giovani militari, cancellando sogni e gettando nello sconforto familiari e amici.

A Matino, paese d'origine di Riccardo Latino, la comunità guidata dal sindaco Giorgio Toma, ancora incredula per la tragedia, si è raccolta attorno alla famiglia del giovane militare che nel 2022 aveva conseguito l'Aquila turrita, simbolo del brevetto di pilota militare, ricevuta nel corso di una cerimonia solenne in piazza Duomo a Lecce alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Un sogno trasformato fieramente in traguardo professionale, proprio come il padre Marcello arruolato in aeronautica e in servizio all'aeroporto di Galatina, e raccontato sui social dal 25enne, che aveva commentato: «Giornata indimenticabile. Ricca di emozioni fortissime. Non avrei potuto chiedere cornice migliore». E poi nei post a seguire le foto della festa in famiglia e le emozioni sui volti dei 47 piloti che insieme a lui avevano raggiunto il prestigioso risultato al termine del corso di pilotaggio svolto nelle scuole di volo dell'Aeronautica Militare. Tutto cancellato nel tragico incidente su strada di mercoledì scorso.

Dramma unito alla speranza che invece continuano a vivere i parenti e gli amici dei 4 militari feriti, due dei quali salentini come la vittima. A Grosseto nelle scorse ore sono arrivate le famiglie per stare vicine ai figli. A Copertino e Galatone invece, comuni di residenza dei due militari, si vivono ore d'ansia per le sorti del 25enne F.N, motorista dell'aeronautica, e per il 35enne, M.F., sergente maggiore, in attesa dei bollettini medici che accertino il miglioramento clinico delle condizioni di salute dei feriti.

