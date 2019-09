Auto esce di strada e finisce su un muretto a secco: conducente incastrato tra le lamiere

Un tremendo incidente sulla Miggiano -Taurisano, dove un uomo sui 45 anni si è ribaltato finendo fuori strada, incastrandosi tra albero ed un muretto a secco in direzione opposta da come viaggiava. C'è stato bisogno dell’intervento dei vigili del Fuoco di Tricase per estrarlo. Nonostante la macchina sia completamente distrutta, e l’incidente a dir poco spaventoso non ha riportato gravi conseguenze.

Per lo sfortunato autista dell’Alfa 156 sport wagon è stato necessario l’intervento del 118 che l’ha condotto in ospedale, per le relative indagini. Per lo sfortunato autista dell’Alfa 156 sport wagon è stato necessario l’intervento del 118 che l’ha condotto in ospedale, per le indagini di rito. Ultimo aggiornamento: 11:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA