Auto contro Vespa: grave 17enne

Incidente stamane sulla provinciale 203 che collega Melissano a Felline. Stando alla ricostruzione compiuta dai carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Casarano intervenuti sul posto insieme agli agenti della Polizia Municipale, in direzione Felline procedeva alla guida di una Vespa Pk un 17enne di Melissano che si stava recando al lavoro. All'altezza dello svincolo per la 274 in direzione Gallipoli, è sopraggiunta una Ford Station Wagon condotta da un turista del Nord che pare dovesse svoltare a sinistra. L'impatto è inevitabile e il ciclomotore ha colpito la fiancata della vettura.

Ha rischiato di essere investito da un altro mezzo che transitava in direzione Melissano ma per fortuna il conducente è riuscito a frenare in tempo. È trasportato in codice rosso per dinamica all'ospedale Vito Fazzi di Lecce ma le sue condizioni non sembrerebbero gravi.



Il giovane, che indossava il casco, è con violenza sull'asfalto. All'arrivo dei soccorsi era vigile ma non ricordava con esattezza cosa fosse successo e perdeva sangue da un avambraccio. È stato trasportato in codice rosso per dinamica all'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Ultimo aggiornamento: 09:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA