Auto contro un'ape: nell'incidente perde la vita il cane. Ricoverato il padrone 75enne

Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio nell'abitato di Leverano. Questa volta ad avere la peggio è stato un cane, che era a bordo dell'ape, accucciato davanti ai piedi dell'autista. Il cagnolino è rimasto incastrato tra le lamiere ed è morto.

Lo scontro

Erano da poco passate le 15 quando un uomo di Veglie di 59 anni alla guida di una Audi A4, entrando in paese ha colpito in pieno un motocarro proveniente da via circonvallazione Salentina.

L'impatto tra i due mezzi è stato tremendo, con l'Audi che ha finito la propria corsa alcune decine di metri più avanti. Sull'asfalto nessuna traccia di frenata, quindi i due conducenti non si sono resi conto della presenza l'uno dell'altro. La cabina del motocarro, guidato da un uomo di Leverano di 75 anni, è andata completamente distrutta. A farne le spese un cagnolino meticcio di piccola taglia che è rimasto incastrato nelle lamiere.

Il 75enne che ha perso conoscenza per pochi secondi è stato prontamente soccorso da un'ambulanza del 118 e da lì trasportato all'ospedale Vito Fazzi in codice giallo. La donna che viaggiava affianco al conducente dell'Audi A4, invece, è stata trasportata in codice verde all'ospedale di Gallipoli. Sul luogo dell'incidente la Polizia Municipale di Leverano per i rilievi del caso e per accertare le responsabilità. Molto probabilmente causa dello scontro il mancato rispetto dello stop.