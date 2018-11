Scontro sulla provinciale: grave una donna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È di una donna ricoverata in prognosi riservata il bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno alle 22.30 di ieri lungo la strada provinciale Leverano - Porto Cesareo.Ad avere la peggio una leccese di 62 anni, I. S., rimasta incastrata nella sua autovettura Agila, capovolta sulla carreggiata dopo l’impatto con una Fiat Panda guidata da un’altra donna, L. C., rimasta illesa e, dopo i relativi controlli, risultata positiva all’alcoltest. Immediato l’intervento del personale del 118, allertato dalla telefonata di alcuni automobilisti di passaggio, e dei carabinieri del nucleo radiomobile di Campi Salentina, intervenuti sul posto per eseguire i rilievi. La sessantaduenne è stata prontamente trasportata presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce dove i sanitari l’hanno sottoposta ad intervento chirurgico per le ferite riportate e a causa delle lesioni interne è ricoverata in prognosi riservata.