Scontro fra auto e apecar all'ingresso della città: un anziano in codice rosso. Traffico a rilento e lunghe code

Ultimo aggiornamento: 08:43

Uno scontro fra auto e apecar ha intasato la strada Lecce -Villa Convento, fra le più trafficate in ingresso alla città capoluogo del Salento. Sul posto, insieme a due ambulanze del 118, anche una pattuglia della Municipale.Lo scontro - la cui dinamica è ancora tutta da chiarire, ma che sembra sia stato causato dalla scarsa visuale dell'ora mattutina - ha provocato un ferito grave e uno lieve. A finire all'ospedale Fazzi di Lecce in codice rosso l'anziano alla guida dell'apecar. Per estrarlo dalle lamiere dell'apecar, che si è ribaldata, sono stati i vigili del fuoco. Alla guida della vettura un uomo di 39 anni, in stato choc, ferito lievemente. L'impatto è avvenuto appena dopo il cavalcavia per la tangenziale ovest. Il traffico procede ancora a rilento e i vigili raccomandano prudenza.