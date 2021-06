Lecce, con la moto contro un'auto lungo viale Aldo Moro: paura per un centauro

E' stato trasportato all'ospedale Vito Fazzi di Lecce in gravi condizioni il motociclista coinvolto questa mattina in un incidente stradale su viale Aldo Moro. Si tratta di un uomo di 47 anni di Copertino, che questa mattina ha urtato la portiera anteriore sinistra di una Athos intenta a svoltare a sinistra per raggiungere il mercatino multietnico, che ha sede proprio lungo quella strada. L'arteria - dove sono arrivati poi i sanitari del 118 e la pattuglia della Municipale - è rimasta bloccata una mezz'ora circa, trascorsa la quale la circolazione ha ripreso regolarmente.

Questa mattina, inoltre, un altro incidente si è verificato lungo la provinciale che da Lecce conduce a San Cataldo. Disagi alla circolazione, per il mezzo rimasto in carreggiata, ma fortunatamente nessun ferito.