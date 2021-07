Incidente poco fa in via Pitagora, a Lecce, dove uno scooter è stato travolto da un suv in pieno centro.

Il frontale all'incrocio

L'impatto è stato frontale e il ragazzo alla guida del due ruote sarebbe stato estratto da sotto l'auto, una Ford con alla guida un cinquantenne leccese, prima di essere trasportato in ospedale. Sul posto oltre ai soccorsi anche i vigili del fuoco e la polizia locale.