Scontro nella notte: auto investe 17enne in scooter

Grave incidente nella notte nei pressi di piazza Mazzini precisamente all'intersezione con via Monte San Michele. Attorno alle 12:30 un'auto e una moto si sono scontrate per motivi ancora da accertare, sul posto per i rilievi sono intervenuti i vigili urbani di Lecce e un'ambulanza che ha trasportato un ferito, un ragazzino di 17 anni di Lecce - C. M. le sue iniziali - al Vito Fazzi. Il ragazzino ha rimediato la frattura di radio e ulna e si trova adesso ricoperte ricoverato in ortopedia con una prognosi di 30 giorni © RIPRODUZIONE RISERVATA