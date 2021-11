Paura nel quartiere San Lazzaro: donna investita mentre attraversa la strada

Ancora un pedone investito nell'abitato di Lecce. L'incidente è avvenuto nella prima serata all'incrocio tra via Matteo Tafuro e via Leonardo Da Vinci, nel cuore del quartiere San Lazzaro. La vitima dell'incidente è una donna di 45 anni. Sul posto sono intervenute le ambuanze del 118 che l'hanno trasportata in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Pochi metri più in là, solo pochi mesi fa, durante un incidente a un incrocio perse la vita un automobilista.

