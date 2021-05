Investita due mesi fa, l'appello su Facebook: «Se qualcuno ha visto parli»

LECCE - Investita due mesi fa ora cerca notizie sull'incidente. Se l'è vista brutta ma ce l'ha fatta la donna investita da un'auto mentre percorreva in bici la provinciale che collega Cavallino a Cesario e Lequile. Ma a distanza di due mesi, Mariella vuole capire cosa è accaduto e si rivolge a Facebook.

L'incidente il 23 marzo

«Il 23 marzo, poco prima delle 17 e 30, sono uscita per fare un piccolo giro in bici, ma non sono più tornata a casa - scrive nel suo post corredato da alcune foto in ospedale e la mappa del punto esatto dell'incidente -. Questo perché proprio intorno alle 17 e 35 una macchina mi ha investita (e si è fermata), provocandomi 15 ossa fratturate, un polmone perforato e un'operazione con osteosintesi a tibia e perone. Dopo 12 giorni in rianimazione e 23 in ortopedia, mi trovo da un mese a fare fisioterapia intensiva in un apposito centro almeno fino a fine giugno. E chissà quando finirò. Alcuni di voi immaginano o conoscono ciò che sto vivendo, quanto sia stata, e sia ancora, dura. Eppure è andata bene perché con la frattura della seconda vertebra cervicale sono viva per miracolo, davvero».

L'appello ad avere informazioni

«Ora amici - prosegue la donna - vi chiedo per favore, se qualcuno di voi per caso il 23 marzo, poco dopo le 17 e 30, si è trovato a passare nei dintorni della Strada provinciale 10 Cavallino-San Cesario-Lequile, vicino all'incrocio con via Vecchia San Donato, e ha visto qualcosa è pregato di contattarmi. Qualsiasi informazione è gradita.

Potete scrivermi su messanger, vi risponderò!».