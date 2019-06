© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due ragazze sono rimaste ferite in un incidente avvenuto la notte scorsa a Castromediano, alle porte di Lecce. Entrambe a bordo di uno scooter, sono state violentamente tamponate da un'auto che poi ha proseguito la corsa senza fermarsi. Grave la condudente dello scooter, di 22 anni, ricoverata in Rianimazione al Vito Fazzi di Lecce. Ferite meno gravi per l'altra ragazza, di 17 anni.Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e i carabinieri di San Cesario, che ora indagano nel tentativo di individuare il pirata della strada.