Tamponamento sulla Lecce-Maglie: due auto oltre il guardrail, grave una delle donne coinvolte

Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio sulla strada statale 16 Lecce-Maglie. In seguito ad un tamponamento, due auto sono uscite di strada e, dopo aver sfondato il guardrail, hanno fatto un volo di qualche metro terminando nella scarpata. L’incidente si è verificato intorno alle 14, in corrispondenza dell’immissione della tangenziale est sulla statale, in direzione Maglie.



Ultimo aggiornamento: 18:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da una prima ricostruzione della dinamica, pare che una Mercedes Gla abbia tamponato una Kia. Dopo lo scontro, le due auto sono schizzate fuori dalla statale in direzione del guardrail, che hanno sfondato per poi cadere giù nel terrapieno fuori dalla carreggiata. Alla guida delle auto due donne, una 51enne di Poggiardo ed una 56enne di Martano, tratte in salvo dai vigili del fuoco e consegnate alle cure dei sanitari del 118. Le ferite sono state condotte presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, con codici rosso e giallo. Sul posto anche il personale Anas e gli agenti della polizia stradale.