Scontro lungo la statale fra un'auto e un camion, che finisce fuori strada

Incidente nelle prime ore del pomeriggio sulla strada statale 16 Lecce-Maglie. Intorno alle 16.30, nella corsia in direzione del capoluogo salentino, si sono scontrate una Fiat Punto ed un camion, per cause ancora da accertare.

Il mezzo pesante è uscito fuori strada. I conducenti dei mezzi sono stati soccorsi dai sanitari del 118, che hanno medicato entrambi sul posto. Solo uno dei due è stato condotto presso l'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce, in codice giallo. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Lecce, che si sono occupati dei rilievi. I vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce hanno estratto dalle lamiere il conducente del mezzo pesante, rimasto incastrato. Il traffico ha subito notevoli rallentamenti a causa delle deviazioni necessarie per consentire i soccorsi e i rilievi del caso.