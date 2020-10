Mortale sulla Lecce-Gallipoli, auto si schianta su guardrail e prende fuoco

Ultimo aggiornamento: 13:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un uomo non ancora identificato è deceduto a causa di un incidente stradale. La sua auto, un Grande Punto, ha sbattuto contro il guardrail sulla Lecce Gallipoli, all'altezza dello svincolo per Galatone. L'uomo è uscito autonomamente dall'auto, ha percorso a piedi una ventina di metri per allontanarsi dall'auto in fiamme e poi è crollato sull'asfalto.L'incidente avvenuto poco prima di mezzogiorno sulla strada statale che collega Lecce Gallipoli , lungo la carreggiata sud, all'altezza dello svincolo per Galatone. Sul posto sono arrivati i soccorsi e i vigili del fuoco.