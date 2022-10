Incidente a Lecce, furgoncino contro moto in pieno centro: un ferito

Uno scontro in pieno centro, tra un furgone e una moto ha provocato rallentamenti al traffico in via XXV Luglio. I fatti si sono verificati nel primo pomeriggio. Sul posto, per rilevare l'incidente, la polizia. Il personale sanitario ha prestato le cure necessarie al conducente di una motocicletta, rimasto lievemente ferito.

L'incidente

Secondo le prime ricostruzioni il conducente del furgoncino si stava immettendo sulla corsia principale quando ha urtato la motocicletta. Per fortuna nessuno procedeva a velocità sostenuta. Il motociclista era cosciente. La strada è rimasta bloccata, fino all'arrivo dei mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine per i rilievi.